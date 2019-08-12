В Тверской области подвели итоги "театрального" конкурса

СЕГОДНЯ 19:55 2019-08-12T19:55:22+03:00

В Твери подвели итоги региональных этапов детского конкурса рисунков и конкурса сочинений "Пишем о театре!" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в рамках Всероссийского культурно-социального проекта "Театр-дети", приуроченного к Году театра в Российской Федерации, подвели итоги региональных этапов детского конкурса рисунков и конкурса сочинений "Пишем о театре!".

В конкурсе рисунков участвовали более 50 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Победителем конкурса рисунков стал Никита Учёнов, воспитанник детской школы искусств при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова.

В конкурсе сочинений "Пишем о театре!" приняли участие школьники в возрасте от 13 до 16 лет. В своих работах подростки поделились впечатлениями о просмотренных спектаклях. Лучшим признано сочинение Родиона Селиверстова из Тверского колледжа культуры.

Победители конкурсов награждены путевками в Международный детский центр "Артек" на специальную смену, посвященную Году театра.

Отметим, что проект реализуется не только в Тверской области. Его цель - познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его историей и культурным наследием.

Что касается Верхневолжья, то здесь театральное искусство развивается уже более 265 лет. По словам губернатора Игоря Рудени, Тверская область обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом приумножают коллективы профессиональных и любительских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU