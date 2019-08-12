Активность клещей снизилась в Тверской области
Еженедельный мониторинг присасывания клещей и инфекций, передающихся через их укусы, ведет Управление Роспотребнадзора по Тверской области.
По данным ведомства за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратилось более 200 человек.
Случаев заболевания людей клещевым энцефалитом за неделю не зарегистрировано.
- Исследования клещей снятых с людей и из окружающей среды продолжаются. За неделю возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в одном клеще, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 12% исследованных клещей, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты также напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU