Активность клещей снизилась в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-12T19:43:32+03:00

За неделю клещи покусали 200 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю покусали 200 человек

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Еженедельный мониторинг присасывания клещей и инфекций, передающихся через их укусы, ведет Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

По данным ведомства за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратилось более 200 человек.

Случаев заболевания людей клещевым энцефалитом за неделю не зарегистрировано.

- Исследования клещей снятых с людей и из окружающей среды продолжаются. За неделю возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в одном клеще, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 12% исследованных клещей, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты также напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU