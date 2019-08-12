По факту ДТП с пятью пострадавшими на границе с Тверской областью возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-12T19:06:15+03:00

В ДТП погибли пять человек Фото: vk.com/ДТП и ЧП|Москва и МО Онлайн|МСК/Александр Чирков

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".

Напомним, авария произошла 11 августа на трассе М-9 "Балтия". Водитель большегруза неправильно выбрал скорость движения и столкнулся с иномаркой "Тойота", которая ехала в попутном направлении. От удара автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген".

- В результате аварии погибли пять человек, еще восемь госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель фуры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU