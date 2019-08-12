2019-08-12T17:43:35+03:00
Происшествия

В Твери посетитель кафе лишился смартфона

Пропажу вернули владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери лишился телефона в местном кафеЖитель Твери лишился телефона в местном кафеФото: Александр Новиков
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С сообщением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 28-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что находился в одном из местных кафе, где неизвестный похитил его мобильный телефон, оставленный на столе. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей произошедшего. В ходе разбирательства личность подозреваемого в краже была установлена.

Злоумышленником оказался 46-летний житель Твери. Мужчина дал признательные показания и вернул телефон.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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