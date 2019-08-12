В Твери начался шестой этап гидравлических испытаний на теплосетях

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-12T15:30:44+03:00

В Твери стартовал шестой этап испытаний на теплосетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Без горячей воды на две недели останется ближнее Заволжье и исторический центр города

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В понедельник, 12 августа, в областной столице стартовал предпоследний шестой этап гидравлических испытаний.

Работы на тепловых сетях будут проводиться в течение двух недель, вплоть до 25 августа.

В этот период без горячего водоснабжения останутся жители ближнего Заволжья и исторического центра Твери.

Напомним, всего запланировано семь этапов отключений. Завершающий этап продлится со 2 по 15 сентября и охватит Московский и Центральный районы (Привокзальную часть города, район бульвара Цанова).

ИСТОЧНИК KP.RU