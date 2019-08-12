2019-08-12T15:07:21+03:00
Общество

В Твери стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу».

Принять в ней участие могут неравнодушные горожане и предприятия
Ирина ТАРАСОВА
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Суть акции - помочь нуждающимся семьям, не допустить, чтобы из-за отсутствия канцелярских товаров дети чувствовали себя обделеннымиСуть акции - помочь нуждающимся семьям, не допустить, чтобы из-за отсутствия канцелярских товаров дети чувствовали себя обделеннымиФото: Сергей МОРКОВКИН
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9 августа в Твери в седьмой раз раз стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Суть её - помочь нуждающимся семьям, не допустить, чтобы из-за отсутствия канцелярских товаров дети чувствовали себя обделенными. Организаторы - Отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии.

Завершится акция 26 августа.

До этой даты неравнодушные горожане, предприятия и организации могут принести в пункты приема канцтовары (в любом количестве): карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, клей, цветную бумагу и другие школьные принадлежности.

Пункты приема:

- Отдел социального служения, храм прп. Серафима Саровского. Тверь, ул.Волынская. В рабочие дни с 10.00 до 17.00, тел. 8-904-003-42-70.

- Церковь-часовня иконы Божией Матери «Иверская» при горбольнице №6. Тверь, ул. Орджоникидзе, 34. Ежедневно с 9.00 до 17.00.

- Часовня иконы Божией Матери «Иверская» при горбольнице №7. Тверь, ул.Санкт-Петербургское шоссе, д. 76/1. Ежедневно с 9.00 до 17.00.

- Церковь Воскресения Христова (Трех Исповедников). Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.38. Ежедневно с 8.00 до 19.00.

- Владимирская церковь. Тверь, Санкт-Петербургское ш., д.4, корп.2. Ежедневно с 8.00 до 18.00.

- Николаевский Клобуков женский монастырь. Кашин, ул.Смычка, д.6. Ежедневно с 8.00 до 20.00.

Телефон для справок: 8-904-003-42-70, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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