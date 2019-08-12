2019-08-12T14:19:04+03:00
Общество

Дожди возвращаются в Тверскую область

МЧС предупреждает о ливнях
Ольга ТРОФИМОВА
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Дожди возвращаются в Тверскую областьДожди возвращаются в Тверскую областьФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Не успели жители Верхневолжья насладиться солнечными выходными, как ГУ МЧС России по Тверской области вновь опубликовало экстренное предупреждение. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщается, что днем 13 августа в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь.

Локальные осадки не исключены вплоть до четверга, 15 августа. Температура воздуха при этом не поднимется выше отметки +23 градуса.

МЧС обращается к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий. Не стоит прятаться от непогоды около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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