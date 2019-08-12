В Тверской области подросток получил условный срок за вымогательство

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-12T14:01:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Гражданский иск рассмотрел Лихославльский районный суд.

Установлено, что в течение 2017 года подросток вымогал деньги у несовершеннолетнего знакомого. Длительное время он заставлял потерпевшего приносить ему по 100 рублей, а в случае отказа применял к нему физическую силу. За все время потерпевший передал осужденному не менее 4000 рублей.

- Суд пришёл к выводу, что в результате действий осужденного потерпевший систематически испытывал физическую боль, унижение, страх, то есть понёс физические и нравственные страдания, - сообщает пресс-служба суда.

По решению суда несовершеннолетний вымогатель осужден на два года условно с испытательным сроком полтора года. Родителям осужденного придется возместить не только причиненный ущерб, но и моральный вред потерпевшей стороне в размере 40 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU