В ДТП на границе с Тверской областью погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-12T13:44:42+03:00

ДТП на границе с Тверской областью Фото: vk.com/ДТП и ЧП|Москва и МО Онлайн|МСК/Александр Чирков

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером в воскресенье, 11 августа, на 159-м км трассы М-9 "Балтия" в городском округе Шаховская в Подмосковье.

На данном участке дороги столкнулись сразу три транспортных средства - грузовик, внедорожник и пассажирский микроавтобус. Об этом сообщает агенство городских новостей "Москва".

По предварительной информации, фура столкнулась с иномаркой, которая ехала в попутном направлении. От удара внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус.

В результате аварии, погибли водитель и трое пассажиров внедорожника, из них - двое детей.

Еще семь человек, которые ехали в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU