В ДТП на границе с Тверской областью погибли четыре человека
Авария произошла вечером в воскресенье, 11 августа, на 159-м км трассы М-9 "Балтия" в городском округе Шаховская в Подмосковье.
На данном участке дороги столкнулись сразу три транспортных средства - грузовик, внедорожник и пассажирский микроавтобус. Об этом сообщает агенство городских новостей "Москва".
По предварительной информации, фура столкнулась с иномаркой, которая ехала в попутном направлении. От удара внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус.
В результате аварии, погибли водитель и трое пассажиров внедорожника, из них - двое детей.
Еще семь человек, которые ехали в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU