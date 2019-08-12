2019-08-12T12:33:26+03:00
Происшествия

Грабитель сорвал золотую цепочку с шеи жителя Твери и убежал

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери поймали грабителяВ Твери поймали грабителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С сообщением о грабеже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 24-летний житель областного центра.

Молодой человек сообщил, что в день происшествия возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. По составленной ориентировке грабителя задержали сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции. Злоумышленником оказался ранее судимый неработающий 43-летний житель Твери.

В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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