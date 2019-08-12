2019-08-12T11:36:07+03:00
Происшествия

Десятилетнего велосипедиста сбили в Тверской области

ДТП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили 10-летнего велосипедистаВ Тверской области сбили 10-летнего велосипедистаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась вечером, 11 августа, на улице Урицкого в Вышнем Волочке Тверской области.

Десятилетний мальчик внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть и угодил под колеса иномарки "Ниссан Кашкай", за рулем которой находилась 43-летняя женщина.

Как уточнили в УГИБДД по Тверской области, в результате ДТП ребенок с полученными травмами был осмотрен на месте происшествия бригадой "скорой помощи", после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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