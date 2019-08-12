2019-08-12T10:25:49+03:00
Происшествия

Пьяная автоледи снесла опору ЛЭП в Твери

Виновница аварии получила травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоледи снесла опору ЛЭП в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиАвтоледи снесла опору ЛЭП в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 11 августа, на ул. Коминтерна, в районе д. 91, в Твери.

27-летняя женщина-водитель, находящаяся в состоянии опьянения, ехала на автомобиле "Ваз 2110", не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель была не пристегнута ремнем безопасности и получила травмы. Медики осмотрели пострадавшую на месте происшествия и после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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