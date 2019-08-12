Молодая пара распространяла наркотики на улицах Твери

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-12T09:20:03+03:00

У подозреваемых изъяты свертки с наркотиком и упаковочный материал Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Подозреваемых задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери возле одного из домов на улице Пленкина.

При личном досмотре у 32-летнего мужчины и 38-летней женщины обнаружены и изъяты 16 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком синтетического происхождения.

По месту жительства подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли еще 30 свертков, а также упаковочный материал, и предметы для фасовки наркотика. Общая масса составила более 40 граммов, что является крупным размером.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU