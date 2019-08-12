В Тверской области перевернулась легковушка
Пострадали женщина и ребенок
Два человека пострадали в ДТП в Кувшиновском районе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 11 августа, на 75-м км автодороги Торжок – Осташков Кувшиновского района Тверской области.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, легковой автомобиль "Шкода" съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
На месте аварии работали спасатели МЧС, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Проводились работы по деблокировке пострадавшего.
В ДТП пострадала женщина-водитель и ее восьмилетний сын, который находился на заднем сиденье иномарки. Пострадавшим оказана медпомощь. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU