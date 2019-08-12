2019-08-12T09:10:34+03:00
Происшествия

В Тверской области перевернулась легковушка

Пострадали женщина и ребенок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Два человека пострадали в ДТП в Кувшиновском районе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиДва человека пострадали в ДТП в Кувшиновском районе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла днем, 11 августа, на 75-м км автодороги ТоржокОсташков Кувшиновского района Тверской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, легковой автомобиль "Шкода" съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

На месте аварии работали спасатели МЧС, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Проводились работы по деблокировке пострадавшего.

В ДТП пострадала женщина-водитель и ее восьмилетний сын, который находился на заднем сиденье иномарки. Пострадавшим оказана медпомощь. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24