В Тверской области перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-12T09:10:34+03:00

Два человека пострадали в ДТП в Кувшиновском районе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 11 августа, на 75-м км автодороги Торжок – Осташков Кувшиновского района Тверской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, легковой автомобиль "Шкода" съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

На месте аварии работали спасатели МЧС, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Проводились работы по деблокировке пострадавшего.

В ДТП пострадала женщина-водитель и ее восьмилетний сын, который находился на заднем сиденье иномарки. Пострадавшим оказана медпомощь. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU