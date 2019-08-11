Тверь оказалась на 140 месте в рейтинге качества услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-11T18:47:05+03:00

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Рейтинг качества услуг ЖКХ в 2019 году составлялся по итогам опроса жителей двухсот городов России. Тверь оказалась на 140-м месте.

Исследования качества работы коммунальщиков провёл портал Domofond.ru. Оценка давалась по 10-балльной шкале. Тверь получила 4,9 балла.

Наименьшую оценку, 3,6 балла, получили Шахты и Каменск-Шахтинский из Ростовской области. Третья с конца позиция у Архангельска (3,6 балла).

Лучше всего оценили качество работы коммунальных служб жители Ейска (6,9 балла), Тюмень (6,8) и Нижневартовск (6,7).

В целом, по сравнению с исследованием 2018 года, аналитики отметили снижение удовлетворённости жителей качеством услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU