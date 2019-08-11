2019-08-11T16:39:40+03:00
Общество

Пропал молодой человек, прилетевший из Челябинска, чтобы устроиться на работу в Твери

О розыске объявили тверские поисковики
Виктория ТУШКОВА
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Пропал Александр Орлов. Фото: vk.com/poisk_tverПропал Александр Орлов. Фото: vk.com/poisk_tver
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Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" сообщает о пропаже 25-летнего молодого мужчины.

Александр Орлов прилетел из Челябинской области в Москву 5 июня и больше не связь не выходил. Имеется информация, что он собирался работать в Твери.

Приметы Александра Орлова: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-голубые. Есть особые приметы: с правой стороны шеи у молодого человека много родинок.

Был одет в чёрный спортивный костюм и кроссовки. При себе мог иметь часы, телефон, солнцезащитные очки.

Поисковикам требуется помощь в распространении информации о пропавшем. Всех, кому что-либо о нём известно, просят сообщить по телефонам:

- 8(910)646-34-34;

- 8(915)714-67-35;

- или 102.

Дополнительная информация: 8(915)714-67-35, Алёна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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