Пропал молодой человек, прилетевший из Челябинска, чтобы устроиться на работу в Твери
Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" сообщает о пропаже 25-летнего молодого мужчины.
Александр Орлов прилетел из Челябинской области в Москву 5 июня и больше не связь не выходил. Имеется информация, что он собирался работать в Твери.
Приметы Александра Орлова: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-голубые. Есть особые приметы: с правой стороны шеи у молодого человека много родинок.
Был одет в чёрный спортивный костюм и кроссовки. При себе мог иметь часы, телефон, солнцезащитные очки.
Поисковикам требуется помощь в распространении информации о пропавшем. Всех, кому что-либо о нём известно, просят сообщить по телефонам:
- 8(910)646-34-34;
- 8(915)714-67-35;
- или 102.
Дополнительная информация: 8(915)714-67-35, Алёна.
ИСТОЧНИК KP.RU