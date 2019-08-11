Ультрашоковая писательница приедет в Тверь для встречи с читателями

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-11T15:59:31+03:00

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Лидером "ультрашоковой" литературы издатели называют писательницу Анну Козлову. Считается, что её романы вызывают у читателя неоднозначную реакцию. А считает ли себя таковой сама Анна, можно будет узнать в ближайший четверг на её встрече с читателями.

Анна Козлова ответит на вопросы, проведёт автограф-сессию и представит свой новый роман "Рюрик".

Встреча с Анной Козловой состоится 15 августа в 18:30 на улице Желябова, 28 (книжный магазин).

СПРАВКА "КП"

Анна Козлова, современная российская писательница, лауреат премии "Национальный бестселлер". Родилась в Москве, в писательской семье. Окончила журфак МГУ. Печаталась в известных изданиях, среди которых "Литературная газета", журналы "Родина" и "Юность".

ИСТОЧНИК KP.RU