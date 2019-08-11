2019-08-11T14:42:20+03:00
Общество

Детская площадка в Кимрах Тверской области превратилась в грязный бассейн

Взрослые негодуют, а детей ситуация не расстраивает
Виктория ТУШКОВА
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Детскую площадку в Кимрах залило дождевой водой. Фото: скрин с видео "Кимры-инфо": vk.com/ikimryДетскую площадку в Кимрах залило дождевой водой. Фото: скрин с видео "Кимры-инфо": vk.com/ikimry
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Детскую площадку в посёлке Южный города Кимры после прошедших в регионе дождей залило водой.

Короткое видео, красочно иллюстрирующее ситуацию, разместили жители посёлка на местном портале "Кимры- инфо". На видео показана сама детская площадка, превратившаяся в огромную лужу, и территория радом сней, больше напоминающая небольшой детский бассейн.

"Местными властями, на территории посёлка Южный, был оборудован детский комплекс, включающий бассейн со всеми удобствами. Как мы видим, бассейн уже проверяется местными экспертами" - шутят в комментариях.

Детей, отметим, ситуация не расстраивает. Они с удовольствием брязгаются в грязной воде, уровень которой в некоторых местах поднимается выше детского колена.

Видео вы можете посмотреть ниже.

Добавим, что на этом же портале немногим ранее было размещено много фотографий залитых дождями улиц города Кимры и местных дорог, превратившихся в непроходимые лужи.

Детскую площадку в Кимрах затопило. Видео: "Кимры-инфо": vk.com/ikimry.Местными властями, на территории посёлка Южный, был оборудован детский комплекс, включающий бассейн со всеми удобствами. Как мы видим, бассейн уже проверяется местными экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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