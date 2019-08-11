Следователи проверяют сообщения о кирпичах, падающих на людей с жилого дома в Твери

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-11T13:10:46+03:00

Дом, с фасада которого падают кирпичи. Фото: СУ СК по Тверской области.

Изменить размер текста: A A

С фасада дома № 20 по Садовому переулку города Твери падают кирпичи. Сообщения об этом появились в соцсетях и СМИ. Информация дошла до Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

"С целью проверки данных следователем Московского межрайонного следственного отдела города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области осуществлён выезд к вышеуказанному дому для осмотра, по результатам которого организовано проведение доследственной проверки" - сообщила пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Подтвердится ли информация об опасности, которой подвергаются люди, и какое по этому поводу будет принято решение - покажут результаты проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU