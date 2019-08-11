Мусульмане Твери начали праздновать Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-11T10:53:34+03:00

Это один из самых знаковых религиозных праздников для мусульман

Изменить размер текста: A A

Курбан-байрам (Ид аль-Адха у арабов) или «праздник жертвоприношения», одно из самых знаковых религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека богу и его милости.

Этот праздник отмечают во всем мире 10 числа 12 месяца мусульманского лунного календаря, через 70 дней после ещё одного большого для мусульман дня — Уразы-байрама (окончание поста в месяц Рамадан) . В этом году его отпраздновали 4 июня.

Старт торжествам даёт утренняя молитва. В Тверской соборной мечети традиционно совершают намаз (каноническая мусульманская молитва), после чего все следуют за город, где начинается главная часть праздника - жертвоприношение.

Кроме празднования в этот день принято навещать близких, молиться за умерших и раздавать милостыню. Кстати, одну треть мяса жертвенного животного (чаще всего это баран) также отдают нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU