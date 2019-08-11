Министр посольства Японии Тосио Ямамото побывал в Оленинском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-11T09:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Тосио Ямамото, министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России, посетил Оленинский район 10 августа. Ямамото приехал на День посёлка Мирный.

Мирный - родина Святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, считающегося, среди прочего, небесным покровителем Оленинской земли. У храма, освящённого в его честь, 10 августа прошла презентация макета памятника архиепископу.

В торжестве приняли участие глава Оленинского района Олег Дубов, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, а также господин Ямамото, приехавший специально для этого в Оленинский район.

СПРАВКА "КП"

Николай Японский (в миру — Иван Дмитриевич Касаткин, епископ Русской церкви; архиепископ Токийский и Японский (с 1906 года). Миссионер и основатель Православной церкви в Японии.

В процессе миссионерской деятельности перевёл на японский язык Священное Писание, другие богослужебные книги, создал духовную семинарию, 6 духовных училищ для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения.

Открытие макета памятника Николаю Японскому. Фото: личный архив Олега Дубова.

ИСТОЧНИК KP.RU