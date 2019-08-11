Министр посольства Японии Тосио Ямамото побывал в Оленинском районе Тверской области
Тосио Ямамото, министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России, посетил Оленинский район 10 августа. Ямамото приехал на День посёлка Мирный.
Мирный - родина Святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, считающегося, среди прочего, небесным покровителем Оленинской земли. У храма, освящённого в его честь, 10 августа прошла презентация макета памятника архиепископу.
В торжестве приняли участие глава Оленинского района Олег Дубов, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, а также господин Ямамото, приехавший специально для этого в Оленинский район.
СПРАВКА "КП"
Николай Японский (в миру — Иван Дмитриевич Касаткин, епископ Русской церкви; архиепископ Токийский и Японский (с 1906 года). Миссионер и основатель Православной церкви в Японии.
В процессе миссионерской деятельности перевёл на японский язык Священное Писание, другие богослужебные книги, создал духовную семинарию, 6 духовных училищ для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения.
Открытие макета памятника Николаю Японскому. Фото: личный архив Олега Дубова.
ИСТОЧНИК KP.RU