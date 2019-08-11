2019-08-11T09:02:13+03:00
Общество

Жители Тверской области стали брать больше ипотечных кредитов

Также в регионе зафиксирован рост участия в долевом строительстве
Виктория ТУШКОВА
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Число зарегистрированных ипотечных кредитов за шесть месяцев этого года составило 7,9 тысяч.Число зарегистрированных ипотечных кредитов за шесть месяцев этого года составило 7,9 тысяч.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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8 августа состоялось расширенное заседание коллегии Управления Росреестра по Тверской области, на котором были подведены итоги работы ведомства за 1 полугодие 2019 года.

На мероприятии озвучили некоторые интересные цифры. Так ведомство сообщает, что с января по июнь 2019 года было зарегистрировано на 1,3% больше ипотек на жилые и нежилые объекты (по сравнению с первым полугодием 2018-го).

Число зарегистрированных ипотечных кредитов за шесть месяцев этого года составило 7,9 тысяч.

Отмечено также повышение числа регистрации договоров участия в долевом строительстве. За первое полугодие управление Росреестра зарегистрировало 2,1 тысяч договоров долевого участия, это на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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