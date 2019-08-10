2019-08-10T16:51:18+03:00
Общество

Жители Твери вновь напишут географический диктант в октябре

Российское географической общество организует проверку знаний географии уже в пятый раз
Виктория ТУШКОВА
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Диктант состоится как очно, так и онлайн.Диктант состоится как очно, так и онлайн.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередной международный Географический диктант состоится 27 октября 2019 года в 12:00 по местному времени. Тверь традиционно присоединится к этой акции.

Диктант будет проходить на специально организованных площадках, а также онлайн на сайте проекта. В Твери диктант будут писать в здании Исторического факультета Тверского госуниверситета (Трёхсвятская, 16/31).

"Диктант состоит из 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию" - сообщает сайт Географического диктанта.

Регистрация на диктант бесплатна. Её можно пройти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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