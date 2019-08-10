По Твери гуляла сбежавшая от хозяев игуана
Сообщение об экзотической беглянке разместила жительница Твери в группе "Потеряшки Твери" в соцсети "Вконтакте". Крупную ярко-зелёную ящерицу удалось сфотографировать. Сообщается, что животное прогуливалось по 1-ой Суворова.
Игуан часто держат в качестве домашних питомцев. Животное это не маленькое: взрослая ящерица может весить до 5 кг и вырастать до двух метров в длину.
Создать условия, необходимые для комфорта игуаны, не просто. Ей нужен террариум, причём очень просторный, около 200 литров. В нём должна поддерживаться нужная температура и уровень влажности. Также для содержания ящерицы необходимы ультрафиолетовые лампы, которые нужно регулярно менять.
Напомним, ранее жители Твери обнаружили змею, похожую на питона, запертую в машине.
ИСТОЧНИК KP.RU