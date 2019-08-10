2019-08-10T13:26:36+03:00
Спорт

Тверь празднует Всероссийский День физкультурника

Главной площадкой праздника стала набережная Афанасий Никитина
Виктория ТУШКОВА
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Желающие потягать 16-килограммовую гирю нашлись почти сразу.Желающие потягать 16-килограммовую гирю нашлись почти сразу.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Праздник начался на набережной Афанасия Никитина, в районе городского пляжа, с одиннадцати утра. Среди присутствовавших были не только спортивные тверичане, но и любители физкультуры и спорта из районов Тверской области.

Дети и взрослые имели возможность потягать гирю, принять участие в различных соревнованиях: по настольному теннису, воркауту, самбо, пляжному волейболу, перетягиванию каната.

Чтобы самые маленькие участники праздника не скучали, для них организовали развлечения: прыжки на мини-батутах, гигантский боулинг, и другие.

Любой желающий, независимо от возраста, мог сдать нормативы ГТО. Как сообщили "КП"-Тверь" организаторы, результат будет официальным, его занесут в электронный личный кабинет каждого спортсмена.

Сдать нормативы ГТО первыми решились юные спортсмены. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сдать нормативы ГТО первыми решились юные спортсмены.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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