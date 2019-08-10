Живой питон сидит в легковой машине в Твери
Возможно пресмыкающееся живёт в машине уже не первый день
Змея живёт в машине по словам очевидца уже пару недель. Фото: https://vk.com/tvernewsru, Александр Кутраев.
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О том, что в легковой машине, припаркованной на улице Рихарда Зорге, живёт большая змея, похожая на питона, сообщил читатель ТИА в официальном паблике портала. Он отметил, что змея находится в машине вот уже пару недель.
Напомним, российские законодатели недавно утвердили список животных, запрещённых к содержанию дома (Постановления от 22 июня 2019 года №795 и от 27 июня 2019 года №819). Животных сгруппировали в 33 отряда и объединили в восемь классов. В список попали и питоны, чья длина превышает 4 метра, а также другие змеи, например, гадюки и кобры.
ИСТОЧНИК KP.RU