Загадки городских памятников раскроет известный тверской художник

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-10T10:09:25+03:00

Лектор расскажет о памятнике Пушкину и других тверских памятниках. Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В будущую среду, 14 августа, в Твери состоится необычная лекция. Известный тверской художник, член Союза художников России Николай Дулько расскажет публике о малоизвестных фактах, легендах и городских анекдотах об известных памятниках, расположенных в Твери.

Пришедшие смогут обогатиться знаниями о памятнике Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину, Крылову и некоторых других. Лекция также расскажет об их авторах и истории создания.

Вход на лекцию свободный. Она состоится 14 августа в 18:00 на Желябова, 28 (книжный магазин).

СПРАВКА "КП"

Николай Дулько - тверской художник, дизайнер, оформитель. Его работы находятся в частных коллекциях не только в России, но и в США, Фринции, Германии. Базовое образование получил в Тверском художественном училище имени Венецианова и Российской академии печати. Стажировался у профессора Ильи Глазунова в Академии живописи, ваяния и зодчества. Член Союза художников России и Союза дизайнеров России.

ИСТОЧНИК KP.RU