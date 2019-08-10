2019-08-10T10:39:12+03:00
Общество

Акция и выставки в помощь бездомным животным пройдут в тверской Горьковке

Всемирный день защиты бездомных животных отмечают в мире каждую третью субботу августа
Виктория ТУШКОВА
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Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили.Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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К этому дню активисты Инициативной группы по защите животных города Твери совместно с сотрудниками библиотеки имени "Горького" традиционно проводят благотворительную акцию. Её цель - привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных и призвать людей не выкидывать своих питомцев на улицу, ведь мы навсегда в ответе за тех, кого приручили.

Акция пройдёт на территории Книжного шатра библиотеки. Желающие смогут сделать пожертвования в виде кормов, круп, консервов, медикаментов для кошек и собак.

На территории Шатра организуют выставку литературы о домашних животных «Формула добра». В отделе патентно-технической и экологической информации развеврнётся фотовыставка кинолога Игоря Семёнова «О тех, кто не предаёт».

Всех, кто неравнодушен к судьбе животных ждут 17 августа с 12 до 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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