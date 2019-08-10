Анонимное тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в Твери
Сегодня, 10 августа, Тверь празднует Всероссийский День физкультурника. В рамках мероприятий этого дня на пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева пройдёт акция «Молодежь ЗА здоровый образ жизни».
В программе акции заявлено:
- викторина на знание основ профилактики социально-значимых заболеваний;
- распространение тематических листовок
- консультирование психологов;
- и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Акция пройдёт с 13:00 до 16:00. Тестирование на ВИЧ будет организовано с 12:00 до 14:00. Результат станет известен в течение пяти минут.
Напомним, основной площадкой Дня физкультурника станет набережная Афанасия Никитина. Там пройдёт обширная спортивная программа: массовая зарядка, подготовка к сдаче ГТО, различные соревнования, тренировки и показательные выступления.
Начнётся спортивный праздник в 11 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU