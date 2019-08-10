2019-08-10T09:10:04+03:00
Общество

Анонимное тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в Твери

Это одна из акций в честь дня физкультурника
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Акция пойдёт в рамках всероссийского праздника физкультуры и спорта.Акция пойдёт в рамках всероссийского праздника физкультуры и спорта.
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 августа, Тверь празднует Всероссийский День физкультурника. В рамках мероприятий этого дня на пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева пройдёт акция «Молодежь ЗА здоровый образ жизни».

В программе акции заявлено:

- викторина на знание основ профилактики социально-значимых заболеваний;

- распространение тематических листовок

- консультирование психологов;

- и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Акция пройдёт с 13:00 до 16:00. Тестирование на ВИЧ будет организовано с 12:00 до 14:00. Результат станет известен в течение пяти минут.

Напомним, основной площадкой Дня физкультурника станет набережная Афанасия Никитина. Там пройдёт обширная спортивная программа: массовая зарядка, подготовка к сдаче ГТО, различные соревнования, тренировки и показательные выступления.

Начнётся спортивный праздник в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24