В колонии в Тверской области осужденные соревновались в футболе и знании истории

9 Авг. 23:56 2019-08-09T23:58:50+03:00

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В исправительной колонии строгого режима № 10, расположенной в поселке Металлистов в Калининском районе, прошло необычное для мест лишения свободы мероприятие. Историческая викторина под названием «Умники» была посвящена Первой мировой войне. Участники, разделенные на 3 команды, должны были ответить на более чем 200 вопросов. Время, отведенное для обдумывания ответа на каждый из них, составляло 3 минуты.

Не забыли воспитатели колонии и о спорте. В течение полутора месяцев там проходил турнир по мини-футболу. Упорная борьба команд между собой показала хорошую спортивную форму осужденных, а соревнования собирали множество болельщиков. По итогам завершившихся недавно состязаний были названы лучшие футболисты. Они войдут в сборную колонии, которая выступит на чемпионате области.

ИСТОЧНИК KP.RU