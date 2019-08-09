2019-08-09T18:15:53+03:00
Общество

Военно-исторический марафон проехал через Тверскую область

Участники возложили цветы на мемориалах и провели памятный митинг во Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
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Одним из пунктов назначения стал Город воинской славы РжевОдним из пунктов назначения стал Город воинской славы РжевФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В пятницу, 9 августа, Тверская область приняла участников Военно-исторического марафона по местам боевой славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения.

В акции участвуют представители Российского военно-исторического общества, поисковики, жители муниципальных образований, а также служащие Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы.

В Тверской области местом остановки стал город Зубцов, где участники марафона почтили память погибших красноармейцев на воинском кладбище на Московской горе. Во Ржеве состоялся митинг у стелы "Город воинской славы", в Селижарово активисты посетили дот времен Великой Отечественной войны.

- Память о Великой Отечественной войне, признательность поколению победителей за их беспримерный подвиг является мощным объединяющим началом для жителей разных регионов и государств, – считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, марафон, посвященный боевому пути красноармейцев, стартовал в Москве 7 июля. Участники уже побывали на мемориалах в Москве, Подмосковье и Смоленской области.

Патриотическая акция завершится в Калининграде в апреле 2020 года, в год 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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