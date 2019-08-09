2019-08-09T17:29:24+03:00
Политика

В Единый день голосования в Тверской области пройдут 33 избирательные кампании

Кого будем выбирать 8 сентября, рассказали в Облизбиркоме
Ольга ТРОФИМОВА
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В облизбиркоме рассказали, каким будет Единый день голосования 2019В облизбиркоме рассказали, каким будет Единый день голосования 2019Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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Ровно за месяц до Единого дня голосования в избирательной комиссии Тверской области состоялась пресс-конференция председателя Облизбиркома Валентины Дроновой.

- 8 сентября 2019 года на территории 26 муниципальных образований области пройдут 33 избирательных кампании. Принять участие в выборах смогут 351 607 избирателей, или треть от общего количества избирателей Тверской области (1 миллион 055 тысяч 100 избирателей), - озвучила цифры Валентина Дронова.

К выборам предстоит изготовить 133 избирательных бюллетеня. На некоторых участках избиратели получат на руки сразу несколько листков для голосования на выборах различного уровня.

Выбирать будут в основном районных депутатов. На замещение 286 мандатов претендует 936 зарегистрированных кандидатов.

- Предстоящие выборы будут конкурентными: кандидатов активно выдвигали 12 политических партий (зарегистрировано 668 партийных кандидатов), еще 268 идут как сомовыдвиженцы, - отметила председатель. - Предприняты серьезные меры для того, чтобы выборы были безопасными: предусмотрены резервные (в том числе, и мобильные) избирательные участки, источники энергоснабжения.

На избирательных участках, где будут голосовать свыше тысячи человек, организуют видеонаблюдение. За трансляцией можно будет наблюдать онлайн на сайте избирательной комиссии Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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