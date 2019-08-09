2019-08-09T16:56:08+03:00
Экономика

Тверской лен будут экспортировать в Индию

Соответствующее соглашение было подписано на площадке Всероссийского Дня льняного поля
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверской лён пойдет на экспорт Фото: пресс-служба правительства Тверской областиТверской лён пойдет на экспорт Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Всероссийский День льняного поля состоялся в Тверской области 8 августа. В рамках мероприятия было заключено несколько соглашений, касающихся поставок льноволокна.

В частности, подписан документ о поставке более 15 тыс. тонн длинного льноволокна от российского предприятия "Лёнпром" в Индию в период с 2019 по 2024 годы.

Компания "Лёнпром" работает в Торжокском районе Верхневолжья, где на 200 га посеян лён-долгунец. Ожидается, что к 2025 году производственные мощности компании составят до 5000 тонн льноволокна.

Также на Дне льняного поля было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и Межрегиональным общественным фондом "Льняной союз" – о создании новой индустрии льна. Организация также заключила соглашения о взаимодействии с Республикой Марий Эл, Белорусским государственным управлением по производству и реализации товаров лёгкой промышленности.

Как отмечалось ранее, перспективы развития отрасли в регионе позволяют сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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