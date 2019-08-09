2019-08-09T16:08:05+03:00
Общество

Неработающие родители детей-инвалидов получат повышенные выплаты в Тверской области

В регионе зарегистрировано 2733 получателя такой помощи
Виктория ТУШКОВА
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Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим гражданам, не состоящим на учёте в службе занятости.Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим гражданам, не состоящим на учёте в службе занятости.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С 1 июля до 10 000 рублей повышены ежемесячные выплаты родителям, усыновителям или опекунам, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Ранее размер такой выплаты составлял 5500 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим трудоспособным гражданам, которые не состоят на учёте в службе занятости.

- В Тверской области зарегистрировано 2733 получателя такой помощи. Размер выплаты другим категориям граждан, не являющимися родителями или опекунами, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, не изменился и составляет 1 200 рублей, - сообщили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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