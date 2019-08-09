Неработающие родители детей-инвалидов получат повышенные выплаты в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-09T16:08:05+03:00

Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим гражданам, не состоящим на учёте в службе занятости. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Изменить размер текста: A A

С 1 июля до 10 000 рублей повышены ежемесячные выплаты родителям, усыновителям или опекунам, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Ранее размер такой выплаты составлял 5500 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим трудоспособным гражданам, которые не состоят на учёте в службе занятости.

- В Тверской области зарегистрировано 2733 получателя такой помощи. Размер выплаты другим категориям граждан, не являющимися родителями или опекунами, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, не изменился и составляет 1 200 рублей, - сообщили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU