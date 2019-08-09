2019-08-09T15:37:48+03:00
Экономика

Картофель подешевел, а "флешки" подорожали в июле в Тверской области

Об индексе потребительский цен в июле 2019 года отчитался Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
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Работники статистики отслеживают изменения цен еженедельно и ежемесячно.Работники статистики отслеживают изменения цен еженедельно и ежемесячно.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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За прошедший месяц специалисты отметили снижение цен на плодоовощную продукцию. Больше всего подешевели картофель – на 22,5%, огурцы – на 20,8% и капуста – на 20,1%.

Скинули в цене также яйца, сахар, подсолнечное масло, лук, свёкла, апельсины, лимоны и бананы.

Напротив выросли в июле цены на говядину, свинину и мясо птицы, а также рыбопродукты, сливочное масло, молоко, сметану, муку, хлеб и булочные изделия, «Геркулес», рис и пшено. Из овощей и фруктов подорожали помидоры и груши.

Что касается непродовольственных товаров, выросли цены на ткани для штор и занавесей, мужскую и женскую одежду, юбки для школьниц, парфюмерию, некоторые школьные принадлежности.

Подорожали также флеш-накопители, фотоаппараты, компьютерные мониторы, планшеты и легковые авто.

Бензин в июле 2019 года подорожал на 0,3%, дизельное топливо – на 0,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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