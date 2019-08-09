Картофель подешевел, а "флешки" подорожали в июле в Тверской области
За прошедший месяц специалисты отметили снижение цен на плодоовощную продукцию. Больше всего подешевели картофель – на 22,5%, огурцы – на 20,8% и капуста – на 20,1%.
Скинули в цене также яйца, сахар, подсолнечное масло, лук, свёкла, апельсины, лимоны и бананы.
Напротив выросли в июле цены на говядину, свинину и мясо птицы, а также рыбопродукты, сливочное масло, молоко, сметану, муку, хлеб и булочные изделия, «Геркулес», рис и пшено. Из овощей и фруктов подорожали помидоры и груши.
Что касается непродовольственных товаров, выросли цены на ткани для штор и занавесей, мужскую и женскую одежду, юбки для школьниц, парфюмерию, некоторые школьные принадлежности.
Подорожали также флеш-накопители, фотоаппараты, компьютерные мониторы, планшеты и легковые авто.
Бензин в июле 2019 года подорожал на 0,3%, дизельное топливо – на 0,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU