Пенсионер стал виновником ДТП в центре Твери
Три человека пострадали
Три человека пострадали в ДТП в центре ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 9 августа, в районе дома №5 на улице Бебеля в Твери.
77-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю "Датсун", который ехал по главной.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвые и пострадали в ДТП. Также пострадала пассажирка "ВАЗа". Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU