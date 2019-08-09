Пенсионер стал виновником ДТП в центре Твери

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-09T14:58:40+03:00

Три человека пострадали в ДТП в центре Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 9 августа, в районе дома №5 на улице Бебеля в Твери.

77-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю "Датсун", который ехал по главной.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвые и пострадали в ДТП. Также пострадала пассажирка "ВАЗа". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU