2019-08-09T14:58:40+03:00
Происшествия

Пенсионер стал виновником ДТП в центре Твери

Три человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Три человека пострадали в ДТП в центре ТвериТри человека пострадали в ДТП в центре ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла днем, 9 августа, в районе дома №5 на улице Бебеля в Твери.

77-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю "Датсун", который ехал по главной.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвые и пострадали в ДТП. Также пострадала пассажирка "ВАЗа". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Единый день голосования в Тверской области пройдут 33 избирательные кампании
Тверской лен будут экспортировать в Индию
Знаменитый повар Константин Ивлев приготовит для жителей Твери солянку
Неработающие родители детей-инвалидов получат повышенные выплаты в Тверской области
Участок дороги Осташков-Волговерховье в Тверской области закрыли для движения транспорта
Картофель подешевел, а "флешки" подорожали в июле в Тверской области
Какого цвета будут новые автобусы, решат жители Твери
Бешеная кошка напала на женщину в Тверской области
Из двора дома жительницы Тверской области украли металл
Коммунальщики откачивают воду с затопленных улиц Твери
На один день в Твери запретят парковку на Краснофлотской набережной
Три автомобиля столкнулись в Красном Холме Тверской области
Тверь вновь ушла под воду после сильного ливня
В Тверской области лихач на легковушке сбил ребенка и уехал
За ночь в Тверской области сгорели две бани, хозпостройка и гараж
Сезонные овощи на рынках Твери продавали с нарушениями
ФСБ перекрыла канал поставки в Тверскую область наркотических веществ
Мигранты-нелегалы работали на стройке в микрорайоне Брусилово в Твери
Улицу Андрея Дементьева в Твери частично перекроют в связи с ремонтом дороги
По факту обнаружения тела младенца под Тверью возбуждено уголовное дело