Из двора дома жительницы Тверской области украли металл
Ущерб составил более 10 тысяч рублей
За кражу металла жителю Тверской области грозит реальный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 28-летняя жительница Вышневолоцкого района. Женщина сообщила, что со двора ее дома злоумышленник похитил металлические трубы. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый безработный 31-летний житель Вышнего Волочка.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла, а вырученные средства использовал на личные нужды.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU