Из двора дома жительницы Тверской области украли металл

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-09T12:53:07+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 28-летняя жительница Вышневолоцкого района. Женщина сообщила, что со двора ее дома злоумышленник похитил металлические трубы. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый безработный 31-летний житель Вышнего Волочка.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла, а вырученные средства использовал на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU