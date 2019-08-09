Коммунальщики откачивают воду с затопленных улиц Твери
Ливневый дождь и сильный ветер обрушились на Тверь в ночь на 9 августа. По данным Тверского гидрометцентра, всего выпало порядка 40 мм осадков при месячной норме августа в 68 мм, то есть почти 60%.
Последствия стихии для Твери оказались предсказуемы - многие улицы и проспекты ушил под воду.
- Серьёзных происшествий (в частности, падения деревьев) и жертв, вызванных резким ухудшением погоды, зафиксировано не было, - сообщили в пресс-службе администрации Твери. - Специалисты МУП "ЖЭК" в течение дня 9 августа ведут откачку воды на всех подтопленных улицах, задействована вся имеющаяся техника – каналопромывочные, илососные машины и одна комбинированная машина, всего восемь единиц.
Особое внимание уделяется повреждениям электросетей – бригады МУП "Тверьгорэлектро" проводят работы по устранению локальных повреждений, принимают все необходимые меры для того, чтобы максимально оперативно выполнить ремонтные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU