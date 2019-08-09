2019-08-09T11:07:34+03:00
Общество

На один день в Твери запретят парковку на Краснофлотской набережной

Соответствующее постановление выпустила администрация Твери
Ольга ТРОФИМОВА
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На один день тверичанам запретят парковаться на Краснофлотской набережнойНа один день тверичанам запретят парковаться на Краснофлотской набережнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Парковку всех видов транспорта по Краснофлотской набережной на участке от улицы Софьи Перовской до Беляковского переулка ограничат с 6:00 утра до 17:00 вечера 21 августа.

Ограничения вводятся в связи с проведением форума муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019».

На период мероприятия транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Автолюбителей просят заранее планировать маршруты движения и остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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