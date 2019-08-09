Три автомобиля столкнулись в Красном Холме Тверской области
Авария произошла вечером, 8 августа, на ул. Октябрьская в районе дома №51 г. Красный Холм Тверской области.
34-летний водитель, управляя автомашиной "Ситроен С5", не правильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной "БЕЛАВА 1220А0" под управлением 54-летнего водителя. Третьим участником ДТП стал автомобиль "Фольксваген Транспортер" под управлением 60-летнего водителя.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Ситроен", с травмами он доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU