Три автомобиля столкнулись в Красном Холме Тверской области

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-09T10:57:28+03:00

В Тверской области столкнулись три автомобиля Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла вечером, 8 августа, на ул. Октябрьская в районе дома №51 г. Красный Холм Тверской области.

34-летний водитель, управляя автомашиной "Ситроен С5", не правильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной "БЕЛАВА 1220А0" под управлением 54-летнего водителя. Третьим участником ДТП стал автомобиль "Фольксваген Транспортер" под управлением 60-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Ситроен", с травмами он доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU