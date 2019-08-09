Тверь вновь ушла под воду после сильного ливня
В ночь на пятницу, 9 августа, на Тверскую область обрушился мощный циклон. Сильный ливень, который прошел в областной столице, затопил несколько улиц в разных районах города.
Традиционные места подтопления - кольцо в "Южном", улица, Фадеева, 15 лет Октября, Резинстроя, проспект Ленина, проспект Победы, улица Советская, Симеоновская и ряд других. В тверских сообществах в соцсетях водители жалуются на непогоду и отсутствие в городе ливневок и советуют по возможности объезжать затопленные участки.
Потоп на улице Резинстроя Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/ Дмитрий Кузнецов
Многие водители глохли в глубоких лужах, на помощь им приходили спасатели МЧС и помогали вытолкать машины из воды.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области отмечают, что на участках, где происходят "наводнения", постоянно дежурят спасатели. Так, 9 августа, на кольце в Южном дежурили ПСЧ-1, на проспекте Победы - ПСЧ-4.
На затопленных участках дежурят спасатели Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Владимир Засеев (скрин видео)
Конечно, к утру вода немного ушла, но дождь пока не прекращается, поэтому водителям следует проявить осторожность и следить за соблюдением правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU