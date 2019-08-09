В Тверской области лихач на легковушке сбил ребенка и уехал
ДТП произошло во Ржеве
10-летнюю велосипедистку сбили в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась 8 августа на улице Карла Маркса во Ржеве Тверской области. Неустановленный водитель автомобиля марки "ВАЗ", предположительно модель 2105, 2107, совершил наезд на 10-летнюю девочку-велосипедиста, переезжавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате наезда ребенок получил телесные повреждения и с места происшествия на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Ржевскую ЦРБ.
Водитель скрылся с места происшествия. По факту случившегося ориентированы наряды полиции, проводятся розыскные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU