2019-08-09T10:05:42+03:00
Происшествия

В Тверской области лихач на легковушке сбил ребенка и уехал

ДТП произошло во Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
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10-летнюю велосипедистку сбили в Тверской области10-летнюю велосипедистку сбили в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась 8 августа на улице Карла Маркса во Ржеве Тверской области. Неустановленный водитель автомобиля марки "ВАЗ", предположительно модель 2105, 2107, совершил наезд на 10-летнюю девочку-велосипедиста, переезжавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате наезда ребенок получил телесные повреждения и с места происшествия на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Ржевскую ЦРБ.

Водитель скрылся с места происшествия. По факту случившегося ориентированы наряды полиции, проводятся розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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