2019-08-09T08:51:03+03:00
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки в Тверскую область наркотических веществ

Перевозчик отправился в тюрьму
Ольга ТРОФИМОВА
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Перевозчик был задержан на одной из улиц Твери Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской областиПеревозчик был задержан на одной из улиц Твери Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области
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Деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей международный канал поставки в регион крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, пресекли сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области.

Еще в сентябре прошлого года на территории региона в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Тверской области, с поличным при перевозке психотропных веществ был задержан житель Ленинградской области. Из его автомобиля изъяли более одного килограмма синтетического наркотика.

7 августа 2019 года подозреваемый предстал перед судом по уголовному делу за хранение психотропных веществ в крупном размере и покушение на их сбыт в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1, ч.2 ст.228 УК РФ).

Пролетарским районным судом г. Твери мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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