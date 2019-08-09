Мигранты-нелегалы работали на стройке в микрорайоне Брусилово в Твери

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-09T08:29:57+03:00

На стройке в Твери работали мигранты-нелегалы Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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В Твери сотрудники отдела иммиграционного контроля регионального УВМ УМВД совместно с управлением ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на местных строительных площадках.

На стройке в микрорайоне Брусилово правоохранители проверили 180 выходцев из республик Средней Азии. Установлено, у некоторых работников отсутствовали патенты на работу в Тверской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по итогам рейда, в отдел полиции за нарушение миграционного и трудового законодательства доставлено 34 мигранта.

Работодателю за незаконное привлечение иностранных рабочих грозит крупный штраф, а мигранты-нарушители будут привлечены к административной ответственности. Часть из них депортируют на родину по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU