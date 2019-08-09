Мигранты-нелегалы работали на стройке в микрорайоне Брусилово в Твери
В Твери сотрудники отдела иммиграционного контроля регионального УВМ УМВД совместно с управлением ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на местных строительных площадках.
На стройке в микрорайоне Брусилово правоохранители проверили 180 выходцев из республик Средней Азии. Установлено, у некоторых работников отсутствовали патенты на работу в Тверской области
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по итогам рейда, в отдел полиции за нарушение миграционного и трудового законодательства доставлено 34 мигранта.
Работодателю за незаконное привлечение иностранных рабочих грозит крупный штраф, а мигранты-нарушители будут привлечены к административной ответственности. Часть из них депортируют на родину по решению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU