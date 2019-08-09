Улицу Андрея Дементьева в Твери частично перекроют в связи с ремонтом дороги
Движение и парковку всех видов транспорта на улице Андрея Дементьева в Твери по распоряжению городской администрации ограничат с 6:00 утра 9 августа до 23:00 30 сентября. Проезд закроют в связи с ремонтом дороги на участке от набережной Степана Разина до улицы Рыбацкой.
Работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На участке заменят дорожное полотно - уложат новое асфальтобетонное покрытие, на тротуаре появится гранитная брусчатка.
На время перекрытия объезд будет осуществляться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
Водителей просят заранее планировать маршруты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU