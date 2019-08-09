2019-08-09T08:14:15+03:00
Общество

Улицу Андрея Дементьева в Твери частично перекроют в связи с ремонтом дороги

Ограничения будут действовать до конца сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери частично ограничат движение на улице Андрея ДементьеваВ Твери частично ограничат движение на улице Андрея ДементьеваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Движение и парковку всех видов транспорта на улице Андрея Дементьева в Твери по распоряжению городской администрации ограничат с 6:00 утра 9 августа до 23:00 30 сентября. Проезд закроют в связи с ремонтом дороги на участке от набережной Степана Разина до улицы Рыбацкой.

Работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На участке заменят дорожное полотно - уложат новое асфальтобетонное покрытие, на тротуаре появится гранитная брусчатка.

На время перекрытия объезд будет осуществляться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Водителей просят заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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