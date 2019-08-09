2019-08-09T08:02:09+03:00
Происшествия

По факту обнаружения тела младенца под Тверью возбуждено уголовное дело

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи возбудили уголовное делоСледователи возбудили уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
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По факту обнаружения тела новорожденного Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, 8 августа, грибник нашел труп ребенка, завернутый в полотенце. Младенец лежал в овраге неподалеку от СНТ "Рябинки" Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области. Установлено, что ребенок - девочка.

На место происшествия незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД области.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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