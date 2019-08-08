Вокальный ансамбль «Ассоль» из Твери взял Гран-при на Международном фестивале «Небо славян»
Вокальный конкурс прошел в Севастополе
Вокальный конкурс прошел в СевастополеФото: Ирина ТАРАСОВА
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На днях в Севастополе завершился Международный фестиваль «Небо славян», который длился три дня.
Участников в этом году было 30 человек. Приехали на конкурс и тверичане.
Наш город представлял вокальный ансамбль «Ассоль» из Литвинок. Школьники исполнили песню о Севастополе. В итоге тверской коллектив и его солистка Мария Кудрявцева взяли Гран-при.
С чем мы их и поздравляем!
ИСТОЧНИК KP.RU