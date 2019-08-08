Вокальный ансамбль «Ассоль» из Твери взял Гран-при на Международном фестивале «Небо славян»

8 Авг. 23:46 2019-08-08T23:51:09+03:00

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На днях в Севастополе завершился Международный фестиваль «Небо славян», который длился три дня.

Участников в этом году было 30 человек. Приехали на конкурс и тверичане.

Наш город представлял вокальный ансамбль «Ассоль» из Литвинок. Школьники исполнили песню о Севастополе. В итоге тверской коллектив и его солистка Мария Кудрявцева взяли Гран-при.

С чем мы их и поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU