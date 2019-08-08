Фестиваль стрит-фуда и музыки "Лаваш" пройдет в горсаду Твери
Праздник будет идти весь день
Будете весело! Фото: Василий Ходарев
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17 августа в Городском саду пройдет фестиваль стрит-фуда и музыки "Лаваш".
Горожан ждет масса интересного.
Если звучит неубедительно, то организаторы предлагают ознакомиться с причинами, почему на фестиваль стоит прийти обязательно.
Гости смогут:
- Увидеть и попробовать разнообразие стрит-фуда от шавармы и бургеров до лапши и мяса из техасского гриля.
- Послушать выступление крутых коллективов из Твери и Москвы.
- Научиться новому на мастер-классах от лучших поваров.
- Посетить лекторий для саморазвития.
- Выиграть призы.
- Отлично провести время с друзьями.
Время: с 11.00 до 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU