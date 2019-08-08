2019-08-08T23:05:08+03:00
Звезды

Фестиваль стрит-фуда и музыки "Лаваш" пройдет в горсаду Твери

Праздник будет идти весь день
Ирина ТАРАСОВА
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Будете весело! Фото: Василий ХодаревБудете весело! Фото: Василий Ходарев
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17 августа в Городском саду пройдет фестиваль стрит-фуда и музыки "Лаваш".

Горожан ждет масса интересного.

Если звучит неубедительно, то организаторы предлагают ознакомиться с причинами, почему на фестиваль стоит прийти обязательно.

Гости смогут:

- Увидеть и попробовать разнообразие стрит-фуда от шавармы и бургеров до лапши и мяса из техасского гриля.

- Послушать выступление крутых коллективов из Твери и Москвы.

- Научиться новому на мастер-классах от лучших поваров.

- Посетить лекторий для саморазвития.

- Выиграть призы.

- Отлично провести время с друзьями.

Время: с 11.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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