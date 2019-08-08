Тверская область может стать якорным регионом по производству льноволокна
День льняного поля прошел в Тверской области 8 августа. В нем приняли участие более 260 человек - ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из других областей.
Собравшиеся оценили возможности региона по производству льноволокна: осмотрели льняные делянки, сельскохозяйственную технику и выставку достижений льноводства.
В рамках мероприятия состоялась пленарная сессия «Потенциал льняного комплекса России». Стратегию развития отрасли обсудили заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, губернатор Игорь Руденя, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и другие.
В процессе обсуждения был отмечен высокий потенциал Верхневолжья в данной сфере. Алексей Гордеев отметил, что Тверская область может стать якорным регионом по производству льноволокна.
В свою очередь Игорь Руденя предложил сделать на федеральном уровне межведомственную отраслевую программу по развитию льноводства и внедрить систему компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции.
Базой для подготовки специалистов может стать Тверская государственная сельхозакадемия.
Губернатор подчеркнул, что Тверской регион готов участвовать в финансировании программы по поддержке молодых специалистов-льноводов в сельской местности, в частности обеспечении жильём.
ИСТОЧНИК KP.RU