8 Авг. 21:36 2019-08-08T21:36:11+03:00

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День льняного поля прошел в Тверской области 8 августа. В нем приняли участие более 260 человек - ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из других областей.

Собравшиеся оценили возможности региона по производству льноволокна: осмотрели льняные делянки, сельскохозяйственную технику и выставку достижений льноводства.

В рамках мероприятия состоялась пленарная сессия «Потенциал льняного комплекса России». Стратегию развития отрасли обсудили заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, губернатор Игорь Руденя, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и другие.

В процессе обсуждения был отмечен высокий потенциал Верхневолжья в данной сфере. Алексей Гордеев отметил, что Тверская область может стать якорным регионом по производству льноволокна.

В свою очередь Игорь Руденя предложил сделать на федеральном уровне межведомственную отраслевую программу по развитию льноводства и внедрить систему компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции.

Базой для подготовки специалистов может стать Тверская государственная сельхозакадемия.

Губернатор подчеркнул, что Тверской регион готов участвовать в финансировании программы по поддержке молодых специалистов-льноводов в сельской местности, в частности обеспечении жильём.

ИСТОЧНИК KP.RU