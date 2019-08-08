2019-08-08T21:11:36+03:00
Общество

На складе в Твери хранили некачественное сливочное масло

В продукте обнаружена кишечная палочка и превышение доли жира
Ольга ТРОФИМОВА
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Некачественное масло нашли на тверском складеНекачественное масло нашли на тверском складеФото: Андрей МИНАЕВ
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Проверка была проведена инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на оптовом складе в Твери. В ходе инспекции была отобрана проба молочной продукции.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, в сливочном масле, произведенном в Московской области, выявлено несоответствие по микробиологическим показателям бактерий группы кишечной палочки, а также установлена фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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